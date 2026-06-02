Pronostici di oggi 3 giugno | l’amichevole dell’Italia e una giornata storica al Roland Garros

Il 3 giugno si svolge un’amichevole della nazionale italiana e si apre una giornata storica al Roland Garros. La squadra italiana affronta una partita di prova, mentre nel torneo di tennis si gioca la fase decisiva con match di qualificazione. La giornata vede eventi sportivi di rilievo, tra cui l’incontro internazionale e le partite di singolare e doppio al torneo parigino. Nessuna altra competizione o evento legato a queste manifestazioni è in programma.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 3 giugno. Serata di esperimenti per la nazionale italiana che è rimasta fuori dal primo Mondiale a 48 squadre. Un’amarezza che ci accompagna sempre quando analizziamo le altre squadre. Oltre a Lussemburgo-Italia siamo andati a vedere un paio di partite che sono realmente di preparazione al grande. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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