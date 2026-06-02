L’Italia maschile di pallavolo, campione del mondo in carica, ha perso contro la Turchia in una partita disputata domenica scorsa. La squadra turca ha ottenuto la vittoria, mentre quella italiana ha subito una sconfitta. La partita si è conclusa con il risultato di tre set a uno. La notizia riguarda l’andamento del torneo e le performance delle squadre coinvolte. Non sono state comunicate altre informazioni sui singoli giocatori o dettagli aggiuntivi.

L’ Italvolley maschile campione del mondo in carica ha ceduto domenica scorsa le armi alla Turchia: i rivali si sono imposti a Bergamo con un secco 3-0, ma considerando le vittorie ottenute nei due precedenti impegni di Cavalese e Verona il ciclo di amichevoli con i rivali si è chiuso sul 2-1 per gli azzurri. E tra i giocatori schierati nella città lombarda dal commissario tecnico De Giorgi, c’era anche un giovane di origini pratesi: si chiama Pardo Mati, non ha ancora compiuto 20 anni (li compirà il prossimo 7 agosto) eppure è uno dei centrali più promettenti della pallavolo internazionale. A Bergamo, era alla sua seconda presenza con la Nazionale maggiore (dopo aver esordito qualche giorno prima, nel precedente test con la selezione turca) e ha messo a segno 6 punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato tifa Mati, la promessa dell’Italvolley

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