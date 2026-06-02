Poste Italiane ha annunciato che le sue attività nella regione della Brianza hanno contribuito a generare circa 1,3 miliardi di PIL. Inoltre, sono stati creati nuovi posti di lavoro nelle aree rurali e nei piccoli centri della zona. Non sono stati forniti dettagli sui servizi amministrativi che verranno introdotti nei borghi, né sulle modalità di investimento che avrebbero portato a questo incremento economico.

? Domande chiave Come può un singolo euro investito generare tre euro di PIL?. Quali nuovi servizi amministrativi arriveranno nei piccoli borghi della Brianza?. Chi sono i nuovi professionisti assunti per potenziare il territorio?. Perché gli uffici postali stanno diventando i nuovi centri della pubblica amministrazione?.? In Breve 587 milioni di euro di redditi distribuiti ai lavoratori locali nell'area.. 82 nuove assunzioni registrate nei 55 comuni della provincia di Monza e Brianza.. Progetto Polis: 23 cantieri completati su 35 previsti entro il 31 dicembre 2025.. Nuovi servizi nei borghi: rilascio passaporti e pratiche Inps disponibili da marzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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