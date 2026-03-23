Il risultato delle urne parla chiaro: ha vinto il NO. Ha vinto una scelta netta, consapevole, libera. Ha perso, invece, chi ha provato a piegare questo referendum a una logica di propaganda, chi ha alimentato confusione, chi ha pensato di trasformare un passaggio democratico in uno strumento di consenso facile. Il Partito Democratico ha affrontato questa battaglia fino in fondo. Senza ambiguità, senza nascondersi, senza cambiare linea a seconda del vento. Nelle piazze, tra la gente, guardando negli occhi le persone. Questo risultato è anche una risposta politica a un modo di governare che divide, che semplifica, che alza i toni ma abbassa la qualità delle soluzioni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - PD Manfredonia: “Ha vinto il no, una scelta netta”

Articoli correlati

Ha conquistato tutti ma rischia l’addio: scelta netta da parte del NapoliNella vittoria del Napoli contro il Torino c’è il contributo offerto da Eljif Elmas, che è stato addirittura definito con l’appellativo di “santo” da...

Chi ha vinto al referendum a Torino: netta vittoria del No, oltre al 60%I primi dati ufficiali dello scrutinio per il referendum sulle norme dell'ordinamento giurisdizionale mostrano un vantaggio netto del No nella...