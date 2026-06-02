PlayStation prepara l’estate con FlexStrike monitor gaming e Pulse Elevate

PlayStation annuncia l’arrivo di FlexStrike, un monitor gaming, e Pulse Elevate, cuffie wireless. Entrambi saranno disponibili questa estate, con caratteristiche dedicate ai videogiocatori. FlexStrike offre immagini ad alta definizione e frequenze di aggiornamento elevate. Pulse Elevate promette audio immersivo senza fili. La società ha comunicato i dettagli di lancio e prezzo, senza indicare date precise. La presentazione si inserisce nel piano di rafforzamento dell’offerta hardware per la stagione estiva.

PlayStation prepara un’estate molto importante per il suo ecosistema hardware. Sony Interactive Entertainment ha confermato l’arrivo di tre nuovi accessori pensati per espandere l’esperienza PS5 oltre il salotto tradizionale: il FlexStrike Wireless Fight Stick, il nuovo monitor gaming da 27 pollici con gancio di ricarica per DualSense e gli speaker wireless Pulse Elevate. I primi due arriveranno ad agosto 2026, mentre gli speaker sono previsti più avanti nel corso dell’anno. La strategia è chiara: PlayStation non vuole essere soltanto una console collegata alla TV principale di casa, ma una piattaforma capace di entrare nelle postazioni desktop, negli spazi personali, nelle stanze da gaming e perfino negli eventi competitivi. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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