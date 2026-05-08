Monitor Samsung S4 | 100Hz e Pivot per gaming e produttività
Un nuovo monitor Samsung S4 con refresh rate di 100Hz e funzione di pivot è stato presentato, rivolgendosi a utenti che cercano prestazioni elevate sia per il gaming che per il lavoro. La versione aggiornata include caratteristiche pensate per migliorare fluidità delle immagini e praticità d’uso, come la possibilità di ruotare lo schermo. L’articolo contiene link di affiliazione, e si specifica che si potrebbe ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per il lettore.
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