Plateatici in centro storico nuove regole | soglia sale a 19 metri quadrati

Il 1 giugno, la giunta comunale di Verona ha approvato nuove regole per i plateatici nel centro storico, che includono una soglia di 19 metri quadrati per le sale. Le modifiche riguardano esclusivamente la prima circoscrizione e si applicano alla stagione 2026, con disposizioni specifiche sulle concessioni di stalli di sosta ad uso plateatico.

La giunta comunale di Verona ha approvato ieri, 1 giugno, le nuove disposizioni in materia di concessione di stalli di sosta ad uso plateatico per la stagione 2026, introducendo modifiche specifiche che riguardano il territorio della prima circoscrizione. Il provvedimento ridefinisce la soglia di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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INUTILI NUOVE REGOLE SE MANCANO I CONTROLLI

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