All'alba di ieri, un uomo è saltato dalla finestra di casa, ha sfondato vetri e ha scatenato il caos nel centro abitato. Alcuni residenti sono usciti di corsa dalle case, mentre l’uomo si è dato alla fuga tra inseguimenti e urla. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza, e le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche per rintracciare il soggetto coinvolto.

PIANTRAVIGNE – Altro che risveglio con il canto degli uccellini. A Piantravigne l’alba di ieri lunedi, è sembrata la scena di un film western girato in Valdarno, con tanto di urla, inseguimenti e cittadini catapultati fuori dal letto prima ancora del caffè. Erano circa le cinque del mattino quando un uomo di oltre quarant’anni, ospite da qualche giorno in un’abitazione del borgo, ha iniziato a dare in escandescenze. Le sue grida hanno richiamato l’attenzione dei residenti che, affacciandosi alle finestre, si sono trovati davanti a una scena a dir poco surreale. Secondo quanto riferito dal quotidiano La Nazione, l’uomo si sarebbe addirittura lanciato da una finestra alta circa tre metri, per poi correre tra le vie del paese senza apparente controllo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Piantravigne all’alba del Far West: salta dalla finestra, sfonda vetri e mette in subbuglio il paese

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