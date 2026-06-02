Pescara arriva Rattà | più sicurezza e lotta alla criminalità

Il nuovo questore di Pescara è arrivato e ha già iniziato a pianificare interventi per aumentare la sicurezza in città. Si concentrerà sulla gestione della carenza di personale, annunciando possibili rinforzi e riorganizzazioni. Per quanto riguarda lo spaccio durante la movida, sono state annunciate operazioni mirate e controlli più frequenti nelle zone più frequentate. Nessun dettaglio sulle tempistiche o sui numeri specifici delle operazioni.

? Punti chiave Come affronterà il nuovo questore il problema della carenza di personale?. Quali strategie userà Rattà per contrastare lo spaccio durante la movida?. Come proteggerà le forze dell'ordine dalle infiltrazioni della criminalità organizzata?. Quali programmi attiverà per prevenire le aggressioni tra i giovani?.? In Breve Esperienza ventisettennale di Rattà nella lotta contro la criminalità organizzata e la 'Ndrangheta.. Focus su prevenzione aggressioni giovanili e controlli spaccio durante la stagione estiva.. Programma operativo basato su incontri con dirigenti e funzionari della questura locale.. Collaborazione prevista con il Partito democratico per affrontare il tema delle aggressioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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