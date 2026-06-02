Perugia condanna per il giovane che picchiò lo specchietto altrui
Un giovane è stato condannato dopo aver rotto lo specchietto di un'auto di un'altra persona. Secondo le ricostruzioni, ha colpito il vetro laterale con un colpo deciso. La polizia ha anche accertato che il conducente di una BMW ha eseguito manovre pericolose prima dell'incidente, senza specificare quali. La vicenda si è svolta nel centro cittadino, con testimoni che hanno fornito dettagli sulla sequenza dei fatti.
? Domande chiave Come ha fatto il giovane a colpire lo specchietto della Suzuki?. Quali manovre pericolose ha messo in atto il conducente della BMW?. Perché la pena è stata ridotta da sei mesi a quattro?. Quanto deve pagare il venticinquenne per il danneggiamento commesso?.? In Breve Sanzione pecuniaria di 1.500 euro stabilita dal giudice Simona Di Maria. Pena di quattro mesi di carcere convertita per l'imputato incensurato. Manovre pericolose con BMW e frenate improvvise avvenute il 22 giugno 2025. Difesa legale curata dall'avvocato Fabio Ottaviani durante il procedimento penale. Il decreto per l’inseguimento a Perugia: condanna per danneggiamento dopo lo scontro stradale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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