Perugia condanna per il giovane che picchiò lo specchietto altrui

Notizia in breve

Un giovane è stato condannato dopo aver rotto lo specchietto di un'auto di un'altra persona. Secondo le ricostruzioni, ha colpito il vetro laterale con un colpo deciso. La polizia ha anche accertato che il conducente di una BMW ha eseguito manovre pericolose prima dell'incidente, senza specificare quali. La vicenda si è svolta nel centro cittadino, con testimoni che hanno fornito dettagli sulla sequenza dei fatti.