Energia leggerezza e voglia di libertà Denim protagonista della primavera

La stagione primaverile si apre con una collezione dedicata alla donna, proposta da Max Factory, catena di negozi con 46 punti vendita sul territorio italiano. La collezione Spring 2026 si distingue per capi realizzati in denim, pensati per offrire leggerezza e comfort. I nuovi modelli puntano a soddisfare chi cerca capi versatili, adatti a vivere la stagione all’insegna della libertà di movimento e di stile.

Una primavera carica di energia, fatta di luce, movimento e libertà di espressione. È in questo scenario che Max Factory, catena di megastore con 46 punti vendita in Italia, presenta la collezione moda donna Spring 2026. Con un invito a riscoprire il piacere di vestirsi ogni giorno con spontaneità. Al centro della proposta, il denim si conferma protagonista e simbolo di un’eleganza informale e moderna. Si declina in pantaloni lunghi, shorts, bermuda e gonne mini, diventando la base ideale su cui costruire look sempre diversi. Le sue tonalità fresche dialogano con una palette pastello, rosa cipria, azzurro cielo e bianco si alternano in crop top, camicie leggere e maglie morbide, evocando atmosfere primaverili.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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