Una startup cinese ha confermato che manterrà il prezzo scontato del 75% sul suo modello di intelligenza artificiale V4-Pro, offerto a prezzi molto bassi. L’annuncio, diffuso tramite comunicato, riguarda la promozione permanente di questa offerta. La decisione ha generato preoccupazioni a livello globale, considerando la diffusione di IA a costi ridotti e i potenziali rischi associati.

Tutto è iniziato con un comunicato stampa diramato lo scorso sabato da DeepSeek. La startup cinese ha annunciato che avrebbe reso permanente lo sconto del 75% sul suo modello di intelligenza artificiale di punta, il V4-Pro. Questa notizia è stata accolta con entusiasmo dagli utenti, che hanno visto ridursi drasticamente i costi di accesso alla tecnologia. Allo stesso tempo, tuttavia, per i concorrenti della “balena bianca” il taglio dei prezzi ha rappresentato una sfida tutt’altro che trascurabile. Xiaomi ha risposto riducendo a sua volta i prezzi delle interfacce di programmazione delle applicazioni (Api) per i suoi modelli migliori basati sull’IA fino al 99%, allineandoli così alle tariffe di DeepSeek. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Pechino, l’IA offerta a prezzi stracciati. E i supersconti cinesi diventano un problema globale

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