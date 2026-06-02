Un ragazzo armato di spranga di ferro ha messo in fuga i pendolari presenti sul piazzale di una stazione ferroviaria in provincia di Lecco. Secondo quanto riportato, ha mostrato uno sguardo assente e ha eseguito movimenti compulsivi, creando tensione tra le persone in attesa dei treni. La scena si è verificata nei giorni scorsi e ha causato momenti di paura tra i presenti. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione.

Sguardo assente, movimenti compulsivi e soprattutto una spranga di ferro in pugno. Si sono vissuti momenti di panico nei giorni scorsi sul piazzale della stazione ferroviaria di Olgiate Molgora. Un giovane ragazzo ha sferrato delle sprangare contro alcune panchine. Ha inoltre roteato il bastone in metallo come a lasciare intendere di essere pronto ad aggredire chiunque gli si sarebbe avvicinato. Il tutto è successo davanti e in mezzo a decine di pendolari, ma anche passanti e clienti di un bar. "Sembrava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti", racconta un testimone, che preferisce l’anonimato. Non ciondolava né appariva rallentato come se fosse stato ubriaco, ma aveva gli occhi vuoti e si muoveva in maniera strana come se avesse appunto assunto droga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Paura nelle stazioni ferroviarie. Ragazzo armato di spranga terrorizza i pendolari in attesa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ARMATO DI COLTELLO RAPINA IL SUPERMERCATO: 38ENNE ARRESTATO | 09/12/2025

Notizie e thread social correlati

La scomparsa delle sale d’attesa nelle stazioni ferroviarieNegli ultimi anni, molte stazioni ferroviarie hanno eliminato le sale d’attesa, spazi che un tempo erano dedicati ai viaggiatori per attendere il...

Il ragazzo che va in giro armato di spranga e spacca gli specchietti delle auto in sostaNel pomeriggio di domenica 17 maggio, in via Domenico Viotto a Brescia, un ragazzo ha danneggiato diversi veicoli parcheggiati colpendoli con una...

Temi più discussi: Paura nelle stazioni ferroviarie. Ragazzo armato di spranga terrorizza i pendolari in attesa; Hotspot della criminalità: perché più violenza nelle stazioni tedesche; Torna da Roma e trova l’auto senza ruote: paura e rabbia tra i pendolari del litorale - Quotidiano La Voce; Certosa, l’ombra della pandilla e la paura tra binari e quartiere: Qui la sera è pericoloso.

Paura nelle stazioni ferroviarie. Ragazzo armato di spranga terrorizza i pendolari in attesaA Olgiate Molgora momenti di panico per il comportamento di un giovane. Sembrava assente. Ad Abbadia Lariana un’altra rissa fra gruppi in trasferta sul lago per una gita nel fine settimana . ilgiorno.it

Gang di giovani stranieri e stazioni fuori controllo: tra Milano e il Varesotto ormai regnano paura e violenzaDalle risse con bastoni alle aggressioni sui treni: le linee ferroviarie del Milanese e del Varesotto sempre più ostaggio di bande violente, mentre politica e istituzioni continuano a sottovalutare un ... laprovinciadivarese.it