Il ragazzo che va in giro armato di spranga e spacca gli specchietti delle auto in sosta
Nel pomeriggio di domenica 17 maggio, in via Domenico Viotto a Brescia, un ragazzo ha danneggiato diversi veicoli parcheggiati colpendoli con una spranga. Dopo aver rotto gli specchietti di alcune auto, si è allontanato a piedi dirigendosi verso il Parco Pescheto, ancora in possesso dell’arma. La scena è stata notata da alcuni passanti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno identificato e denunciato il giovane.
Prima i colpi alle auto parcheggiate, poi la fuga verso il Parco Pescheto con una spranga in mano. È finito con una denuncia il pomeriggio di follia andato in scena domenica 17 maggio in via Domenico Viotto, a Brescia.Pomeriggio di follia A far scattare l’intervento sono state le chiamate dei. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Jérémy Ferrari, Marine Lorphelin... contre le Père Fouras | FORT BOYARD FRANCE 2018 E02
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