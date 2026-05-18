Il ragazzo che va in giro armato di spranga e spacca gli specchietti delle auto in sosta

Nel pomeriggio di domenica 17 maggio, in via Domenico Viotto a Brescia, un ragazzo ha danneggiato diversi veicoli parcheggiati colpendoli con una spranga. Dopo aver rotto gli specchietti di alcune auto, si è allontanato a piedi dirigendosi verso il Parco Pescheto, ancora in possesso dell’arma. La scena è stata notata da alcuni passanti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno identificato e denunciato il giovane.

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