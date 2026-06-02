Una madre ha invitato a non avere paura di denunciare, dopo che la figlia di 13 anni ha subito presunti abusi sessuali da parte del patrigno. La ragazza ha vissuto quasi un anno sotto shock a causa delle accuse, che ora sono al centro di un procedimento legale. La madre ha parlato pubblicamente per sostenere la denuncia e sensibilizzare sulla necessità di segnalare casi di violenza. La vicenda è in fase di indagine.

Rimini, 2 giugno 2026 – È come la fine di un incubo. Come rivedere la luce dopo quasi un anno di buio, fatto calare sulla vita di una 13enne a seguito dei presunti reiterati abusi sessuali messi in atto dal patrigno 44enne. L’arresto che domenica notte ha messo fine al regime di terrore instaurato dall’uomo di origini brasiliane nella casa in cui viveva la bambina è avvenuto dopo quasi un anno dalla prima violenza. Un anno in cui persino la mamma della piccola, di cui il 44enne era il compagno, non si era accorta di nulla fino all’inizio di maggio, quando appreso delle violenze la donna ha poi denunciato l’uomo al culmine di una lite. Ed ora, è la stessa mamma della 13enne abusata a voler rompere il silenzio su una vicenda che ha scosso la comunità riminese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parla la madre della 13enne stuprata dal patrigno: “Non abbiate paura di denunciare”

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L'audio della madre di #Sempio che parla con un'amica #garlasco #quartarepubblica x.com

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