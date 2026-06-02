Un uomo anziano ha guidato contromano in via Antonucci, causando il panico nel centro di Mesagne. Diversi passanti hanno tentato di attirare la sua attenzione, senza successo. La polizia ha fermato il veicolo e ora il conducente sarà sottoposto a test per verificare il suo stato psicofisico. Le autorità stanno indagando sulle ragioni del comportamento e sulle eventuali condizioni di salute dell’uomo.

Come ha fatto l'uomo a ignorare i richiami dei passanti?. Quali test subirà il conducente per accertare il suo stato psicofisico?. Chi ha subito i danni materiali durante la manovra di evitamento?. Perché quel tratto di strada è considerato così pericoloso per la circolazione?.? In Breve L'incidente è avvenuto martedì 2 giugno intorno alle ore 21 in via Antonucci.. Un'auto ha urtato il marciapiede per evitare lo scontro frontale.. Due volanti del commissariato di Mesagne hanno bloccato il veicolo in contromano.. La Motorizzazione civile e le autorità effettueranno test psicofisici sul conducente.. Tensione in via Tenente Roberto Antonucci: un uomo anziano guida in contromano verso il centro di Mesagne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Panico a Mesagne: un anziano in contromano crea il caos in via Antonucci

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