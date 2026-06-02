Palazzo Farnese trasformato in tribuna ideologica al gusto Zelensky | quando la diplomazia francese rinuncia alla neutralità
La bandiera ucraina sventola su Palazzo Farnese, sede diplomatica europea, senza autorizzazione. La scelta di esporla non è stata ufficialmente comunicata, ma ha suscitato reazioni di critica. La decisione arriva in un momento di tensione tra le parti, evidenziando un cambio di atteggiamento della diplomazia francese, che sembra abbandonare la neutralità. La presenza della bandiera viene interpretata come un atto di schieramento piuttosto che di solidarietà.
Per anni ci hanno raccontato che la diplomazia serve a costruire ponti. Poi guardi Palazzo Farnese e scopri che qualcuno ha deciso di trasformare una delle più nobili sedi diplomatiche del continente in un palcoscenico per slogan politici. La bandiera ucraina appesa alla balconata principale non è un gesto di equilibrio, non è un invito alla pace, non è un simbolo di dialogo. È una dichiarazione di schieramento. Punto. La domanda è semplice: un’ambasciata rappresenta il proprio Paese oppure una causa politica del momento? Perché se la risposta è la seconda, allora smettiamo di parlare di diplomazia e iniziamo a parlare di attivismo. E gli attivisti non negoziano: tifano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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