Per anni ci hanno raccontato che la diplomazia serve a costruire ponti. Poi guardi Palazzo Farnese e scopri che qualcuno ha deciso di trasformare una delle più nobili sedi diplomatiche del continente in un palcoscenico per slogan politici. La bandiera ucraina appesa alla balconata principale non è un gesto di equilibrio, non è un invito alla pace, non è un simbolo di dialogo. È una dichiarazione di schieramento. Punto. La domanda è semplice: un’ambasciata rappresenta il proprio Paese oppure una causa politica del momento? Perché se la risposta è la seconda, allora smettiamo di parlare di diplomazia e iniziamo a parlare di attivismo. E gli attivisti non negoziano: tifano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Palazzo Farnese trasformato in tribuna ideologica al gusto Zelensky: quando la diplomazia francese rinuncia alla neutralità

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