I residenti di Lodi e Codogno hanno avviato rilievi fonometrici per misurare i livelli di rumore provenienti dagli ospedali locali. Le segnalazioni riguardano rumori eccessivi che disturbano le abitazioni nelle zone circostanti. Le autorità stanno monitorando i dati raccolti per valutare eventuali interventi. La protesta dei residenti si concentra sulla percezione di un livello di rumore superiore ai limiti consentiti.

Troppo rumore generato dai presidi ospedalieri di Lodi e Codogno e le proteste e segnalazioni arrivate all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) da parte di cittadini hanno spinto i vertici dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi a prendere provvedimenti immediati per monitorare e contrastare l’ inquinamento acustico all’interno e all’esterno delle strutture. Con una determinazione dirigenziale firmata nei giorni scorsi, l’Asst ha infatti affidato l’incarico a una ditta specializzata che si occuperà di effettuare rilievi fonometrici mirati. I tecnici avranno il compito di monitorare giorno e notte il rumore prodotto dagli impianti tecnologici esistenti nei due ospedali, per verificare se le emissioni sonore superino i limiti massimi consentiti dalla legge. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ospedali troppo rumorosi e i residenti protestano. Al via rilievi fonometrici

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raga... valve ha sbagliato, sono troppo in ritardo reddit