Un incidente grave si è verificato questa mattina in una stazione della metropolitana, dove una persona ha perso la vita sulle scale mobili. La vittima è caduta mentre saliva o scendeva, provocando un intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Sul luogo sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno assistito ai tentativi di rianimazione. La scena si è svolta davanti a numerosi passeggeri, alcuni dei quali hanno assistito alla tragedia senza potersi fare nulla.

Ci sono gesti che facciamo senza pensarci: un passo dopo l’altro, lo sguardo sul telefono, la fretta di arrivare. Eppure, in una città che corre, basta un attimo perché la normalità si trasformi in qualcosa di irreparabile. È il lato più fragile della vita urbana: quello in cui la routine, all’improvviso, smette di proteggerci. È accaduto in una stazione della metropolitana nell’area di Boston. Un uomo di 40 anni, Steven McCluskey, residente a Somerville, è caduto su una scala mobile: i vestiti sono rimasti incastrati nel meccanismo dei gradini e, secondo quanto ricostruito, l’incidente ha portato a una lenta asfissia, davanti a numerosi presenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Orrore in metropolitana: morte tremenda sulle scale mobili. La scena atroce

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dracula by Bram Stoker - Full Audiobook PART 2/2

Sullo stesso argomento

Terrore in metropolitana, muore sulle scale mobili davanti a decine di persone: una fine atroce. Cosa gli è successoUn episodio tragico si è verificato in una stazione della metropolitana nell’area di Boston, dove un uomo di 40 anni, residente a Somerville, è morto...

“Travolto vivo”: morte atroce per il noto miliardario, una fine tremendaUn viaggio esclusivo, una passione controversa e un epilogo drammatico nel cuore dell’Africa.