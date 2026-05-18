Orrore in metropolitana | morte tremenda sulle scale mobili La scena atroce

Da thesocialpost.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente grave si è verificato questa mattina in una stazione della metropolitana, dove una persona ha perso la vita sulle scale mobili. La vittima è caduta mentre saliva o scendeva, provocando un intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Sul luogo sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno assistito ai tentativi di rianimazione. La scena si è svolta davanti a numerosi passeggeri, alcuni dei quali hanno assistito alla tragedia senza potersi fare nulla.

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Ci sono gesti che facciamo senza pensarci: un passo dopo l’altro, lo sguardo sul telefono, la fretta di arrivare. Eppure, in una città che corre, basta un attimo perché la normalità si trasformi in qualcosa di irreparabile. È il lato più fragile della vita urbana: quello in cui la routine, all’improvviso, smette di proteggerci. È accaduto in una stazione della metropolitana nell’area di Boston. Un uomo di 40 anni, Steven McCluskey, residente a Somerville, è caduto su una scala mobile: i vestiti sono rimasti incastrati nel meccanismo dei gradini e, secondo quanto ricostruito, l’incidente ha portato a una lenta asfissia, davanti a numerosi presenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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