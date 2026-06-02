Onaosi | la Caduceo presenta lista e candidati
La Caduceo ha presentato la propria lista e i candidati per le elezioni del Comitato di indirizzo della Fondazione Onaosi. La consultazione riguarda il rinnovo del consiglio per il quadriennio 2026-2030. La procedura elettorale si avvicina alla fase finale, con le candidature ufficializzate e le liste in corso di presentazione. La scelta del nuovo comitato determinerà la guida dell’ente per i prossimi cinque anni.
PERUGIA - Si avvia alla conclusione il percorso elettorale per il rinnovo del Comitato di indirizzo della Fondazione Onaosi (Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani), che guiderà l’ente nel quinquennio 2026-2030. Le votazioni termineranno il 30 giugno. In questo contesto, l’ Associazione Caduceo, che riunisce gli ex allievi e gli assistiti della Fondazione, presenterà la propria lista, il programma e i candidati nel corso di un incontro pubblico in programma giovedì alle 15.30, nella sala Pagliacci della Provincia di Perugia. All’iniziativa intervengono i rappresentanti dell’associazione, che illustreranno le proposte e gli obiettivi della lista in vista del rinnovo dell’organo di indirizzo della Fondazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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