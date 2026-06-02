Onaosi | la Caduceo presenta lista e candidati

Notizia in breve

La Caduceo ha presentato la propria lista e i candidati per le elezioni del Comitato di indirizzo della Fondazione Onaosi. La consultazione riguarda il rinnovo del consiglio per il quadriennio 2026-2030. La procedura elettorale si avvicina alla fase finale, con le candidature ufficializzate e le liste in corso di presentazione. La scelta del nuovo comitato determinerà la guida dell’ente per i prossimi cinque anni.