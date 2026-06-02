Olio EVO | la Puglia chiede un intervento urgente alle Regioni

La produzione di olio extravergine di oliva in Puglia ha raggiunto livelli elevati, portando a un accumulo di scorte nei magazzini. La regione ha richiesto un intervento urgente alle autorità regionali per gestire questa situazione. La domanda principale riguarda come questa sovrapproduzione potrebbe influenzare la prossima campagna olivicola, considerando le scorte già esistenti.

? Domande chiave Come influenzerà l'accumulo di scorte nei magazzini la prossima campagna olivicola?. Perché la Puglia richiede un tavolo di crisi direttamente con il Governo?. Quali misure concrete serviranno a proteggere i margini di frantoi e cooperative?. Cosa rischia il tessuto sociale pugliese senza un intervento sulle distorsioni?.? In Breve Incontro in Commissione Politiche Agricole con il presidente Dario Bond il 4 giugno.. Iniziativa promossa dagli assessori pugliese Francesco Paolicelli e calabrese Gianluca Gallo.. Proposta di stoccaggio privato per gestire le scorte e la nuova campagna olivicola.. Obiettivo inserimento prodotto nei canali GDO e settore Horeca per stimolare consumi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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