Un giovane di 21 anni è stato accoltellato sul lungomare di Olbia. L'aggressore è fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Secondo le immagini delle telecamere di via Redipuglia, si vede l'autore allontanarsi subito dopo aver colpito la vittima. Le indagini sono in corso per identificare e rintracciare l'aggressore.

? Punti chiave Come ha fatto l'aggressore a sparire prima dell'arrivo delle pattuglie?. Quali dettagli rivelano i filmati delle telecamere di via Redipuglia?. Chi è il responsabile dell'attacco che le forze dell'ordine cercano?. Perché il sindacato della Polizia ha sollevato il caso della sicurezza?.? In Breve Aggressione avvenuta tra sabato e domenica intorno alla mezzanotte in via Redipuglia.. Vittima dimessa dall'ospedale dopo interventi chirurgici per ferite a testa e gola.. Polizia analizza filmati di videosorveglianza del lungomare per identificare l'aggressore in fuga.. Sindacato Polizia di Stato solleva criticità sulla sicurezza territoriale in Gallura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olbia, agguato sul lungomare: 21enne accoltellato, ricercato l’autore

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