A Olbia, un giovane di 21 anni è stato ferito con un coltello durante un episodio avvenuto nel buio e ha poi tentato di scappare. Le telecamere di sorveglianza, circa duecento, stanno raccogliendo filmati che potrebbero contribuire a identificare la persona responsabile. Non ci sono ancora dettagli sulle circostanze dell'aggressione o sui motivi alla base del gesto. La polizia sta indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente.

? Punti chiave Come può un blackout trasformarsi in un'arma per l'aggressore?. Quali filmati delle duecento telecamere aiuteranno a identificare il fuggitivo?. Perché il Questore ha deciso di sospendere le licenze commerciali?. Quanto inciderà il potenziamento degli organici sulla sicurezza della Gallura?.? In Breve Aggredito tra il 30 e il 31 maggio durante un blackout al lungomare.. Analisi in corso su oltre duecento telecamere di videosorveglianza comunale.. Questore Filiberto Mastrapasqua sospende licenze al bar Rapsodia e alcuni night club.. Sindacato Siulp richiede potenziamento organici per contrastare escalation criminale in Gallura.. Un giovane di 21 anni ferito al collo sul lungomare di Olbia: l’aggressore è in fuga dopo un blackout. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olbia, aggressione al coltello nel buio: 21enne ferito e fuga

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