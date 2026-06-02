Ogliara in Fiore - L' Infiorata di Salerno | il programma della 17esima edizione

Sabato 6 e domenica 7 giugno, a partire dalle ore 19:30, il borgo di Ogliara a Salerno ospita la diciassettesima edizione di "Ogliara in Fiore - L'Infiorata di Salerno". La manifestazione, organizzata dall'associazione Il Campanile di Ogliara e dalla Parrocchia S. Maria e S. Nicola, unisce la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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