Officine Social Movie | al cinema Eden arriva l’esperienza immersiva di Maicol & Mirco
Al cinema Eden arriva l’esperienza immersiva di Officine Social Movie dedicata a Maicol & Mirco. Lo spettatore può entrare in ambienti virtuali senza alzarsi dalla poltrona, attraversando paesaggi immaginari e mondi interiori. La proposta include una narrazione guidata da una delle voci più riconoscibili del fumetto contemporaneo. L’installazione permette di esplorare visivamente e sensorialmente le creazioni dell’artista, offrendo un’immersione totale nel suo universo artistico.
Entrare in luoghi altri senza muoversi dalla poltrona di un cinema. Attraversare paesaggi dell'immaginazione, esplorare mondi interiori e lasciarsi guidare da una delle voci più originali del fumetto contemporaneo. È questa una tra le proposte speciali del pomeriggio inaugurale di Officine Social. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Officine Social Movie 2026 - Conferenza stampa di presentazione
Notizie e thread social correlati
I giorni di Officine Social Movie al cinema EdenIl cinema Eden di Arezzo ospiterà dal 19 maggio 2026 la settima edizione di Officine Social Movie, un evento dedicato ai giovani e alle nuove...
Temi più discussi: Officine Social Movie: al Cinema Eden arriva l’esperienza immersiva di Maicol & Mirco; Cortometraggi a misura di divano con la giuria popolare di Social Movie; Risonanza arriva ad Arezzo: il cinema racconta il cuore nascosto del Primo Maggio di Roma; Rigenerazione sociale, a Sassari prosegue il progetto Work in Poliss.
C’è tempo fino al 2 giugno per votare da casa o da qualsiasi luogo i finalisti del Premio Giuria Popolare legato al concorso di cortometraggi Officine Social Movie, al Cinema Eden di Arezzo dal 6 al 9 giugno ad ingresso libero facebook
Arezzo oltre lo sguardo con il festival Officine Social MovieInaugura la sua settima edizione con la mostra di Daniele Terzoni, un viaggio tra paesaggio, arte e Intelligenza Artificiale ... msn.com
Officine Stampaggi Industriali Silverfox Concept (1967) reddit
Officine Social Movie: al Cinema Eden arriva l’esperienza immersiva di Maicol & MircoSabato 6 giugno evento speciale con La storia che non ho mai disegnato: spettacolo dal vivo e realtà virtuale per entrare nel mondo degli Scarabocchi ... msn.com