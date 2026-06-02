Officine Social Movie | al cinema Eden arriva l’esperienza immersiva di Maicol & Mirco

Da arezzonotizie.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al cinema Eden arriva l’esperienza immersiva di Officine Social Movie dedicata a Maicol & Mirco. Lo spettatore può entrare in ambienti virtuali senza alzarsi dalla poltrona, attraversando paesaggi immaginari e mondi interiori. La proposta include una narrazione guidata da una delle voci più riconoscibili del fumetto contemporaneo. L’installazione permette di esplorare visivamente e sensorialmente le creazioni dell’artista, offrendo un’immersione totale nel suo universo artistico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Entrare in luoghi altri senza muoversi dalla poltrona di un cinema. Attraversare paesaggi dell'immaginazione, esplorare mondi interiori e lasciarsi guidare da una delle voci più originali del fumetto contemporaneo. È questa una tra le proposte speciali del pomeriggio inaugurale di Officine Social. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Officine Social Movie 2026 - Conferenza stampa di presentazione

Video Officine Social Movie 2026 - Conferenza stampa di presentazione

Notizie e thread social correlati

I giorni di Officine Social Movie al cinema EdenIl cinema Eden di Arezzo ospiterà dal 19 maggio 2026 la settima edizione di Officine Social Movie, un evento dedicato ai giovani e alle nuove...

Temi più discussi: Officine Social Movie: al Cinema Eden arriva l’esperienza immersiva di Maicol & Mirco; Cortometraggi a misura di divano con la giuria popolare di Social Movie; Risonanza arriva ad Arezzo: il cinema racconta il cuore nascosto del Primo Maggio di Roma; Rigenerazione sociale, a Sassari prosegue il progetto Work in Poliss.

officine social movie officine social movie alArezzo oltre lo sguardo con il festival Officine Social MovieInaugura la sua settima edizione con la mostra di Daniele Terzoni, un viaggio tra paesaggio, arte e Intelligenza Artificiale ... msn.com

officine social movie officine social movie alOfficine Social Movie: al Cinema Eden arriva l’esperienza immersiva di Maicol & MircoSabato 6 giugno evento speciale con La storia che non ho mai disegnato: spettacolo dal vivo e realtà virtuale per entrare nel mondo degli Scarabocchi ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web