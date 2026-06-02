Obiettivo | Uccidere quattro compagni musulmani Me ne frego! Il suo profilo social più volte bannato

Il 12enne ha tentato di colpire con due coltelli un insegnante durante una lezione in una scuola della provincia di Trapani il 30 maggio. La Procura per i minorenni di Palermo ha ascoltato il ragazzo per diverse ore, dopo che il suo profilo social, frequentemente bannato, conteneva minacce e messaggi violenti. Tra le frasi scritte c’era anche l’intento di uccidere quattro compagni musulmani.

La Procura per i minorenni di Palermo ha sentito per diverse ore il dodicenne che il 30 maggio ha tentato di aggredire con due coltelli un insegnante di tecnologia in una scuola della provincia di Trapani. Secondo quanto riferito dall’ANSA, durante l’audizione, alla quale hanno preso parte anche psicologi, il ragazzo non avrebbe manifestato segni di pentimento. Si tratta della scritta nella maglietta che lo studente del trapanese aveva in dotazione nel suo kit di assalto, uno slogan fascista. I suoi piani erano molto più articolati rispetto ad una prima ricostruzione. Infatti, secondo gli inquirenti che sono all’opera per ricostruire i retroscena del tentato accoltellamento al docente avvenuto venerdì scorso, ci sarebbero anche motivazioni “suprematiste”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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