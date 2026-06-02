Oggi, martedì 2 giugno 2026, su Canale 5 va in onda un nuovo episodio di Beautiful. Non sono stati rivelati dettagli specifici sulla trama, ma si prevede che ci saranno sviluppi importanti nella storyline. La puntata si concentra sui personaggi principali e le loro relazioni, con possibili sorprese che potrebbero influenzare le dinamiche future. La programmazione prosegue con l’atteso ritorno di alcuni protagonisti e nuovi confronti.

Gli spoiler rivelano che Bill e Luna non si sono accorti della presenza di Steffy durante il loro bacio, lei vedendo la scena è rimasta senza parole. Il fidanzato della Nozawa, i suoi genitori e Katie proveranno compassione per la ragazza convinti che Poppy abbia manomesso il test di paternità perché è interessata ai soldi dello Spencer. Il bacio che Hope ha dato a Finn ha riacceso gli scontri tra Logan e Forrester. Il suo gesto ha fatto infuriare Ridge, infatti la accuserà di aver oltrepassato il limite. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 2 giugno 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

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