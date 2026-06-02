Il ritorno della Bianchina non sarà sotto il marchio Fiat o Lancia. La notizia riguarda un possibile rilancio del modello, ma ancora non è stato deciso con quale brand sarà commercializzato. La decisione finale sulla marca non è stata comunicata, e non ci sono dettagli sui tempi di lancio o sulle caratteristiche del nuovo veicolo. La questione riguarda esclusivamente la scelta del marchio, mentre il progetto di riproposta della vettura continua a essere sviluppato.

Parlare del ritorno di una nuova Bianchina oggi non è più solo un esercizio di stile per designer nostalgici. Il tema è legato a dinamiche reali che stanno scuotendo la politica industriale e il mercato dell’auto. Ecco come potrebbe configurarsi questo atteso ritorno, tra nodi legali, strategie di mercato e ipotesi di stile. Con quale marchio? La “guerra” tra Italia e Stellantis. Il destino della Bianchina è legato a doppio filo a quello del suo marchio d’origine: Autobianchi. Attualmente la situazione vive un forte stallo geopolitico e industriale: La mossa del Governo Italiano: Sfruttando la legge sul Made in Italy (che permette allo Stato di subentrare nella titolarità di marchi storici inutilizzati da più di 5 anni), il Ministero delle Imprese ha depositato versioni grafiche rinnovate dei marchi Autobianchi e Innocenti. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Bianchina: ritorna con brand Fiat o Lancia?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Stellantis: Lancia, DS e Abarth diventano brand sotto Fiat e CitroënRecentemente è stato annunciato che Lancia, DS e Abarth diventeranno marchi secondari di Fiat e Citroën, modificando la loro identità tecnica.

Nuova Fiat Punto 2027: la prima generazione ritorna in gamma?Si discute della possibile reintroduzione della Fiat Punto nel mercato automobilistico nel 2027.