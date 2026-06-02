Nuova allerta per temporali | non si escludono frane ruscellamenti e innalzamenti dei fiumi

Per la Festa della Repubblica e mercoledì sono previsti temporali sparsi con rischio di frane, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli dei fiumi. Le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da instabilità, con possibili precipitazioni intense e localized. Le autorità raccomandano di monitorare gli aggiornamenti meteo e di adottare precauzioni in aree a rischio. La situazione potrebbe comportare disagi e necessità di interventi di emergenza nelle zone interessate.

Temporali sparsi nel giorno della Festa della Repubblica, ma anche per la giornata di mercoledì sono previste condizioni di meteo instabile. La Protezione civile dell'Emilia Romagna ha infatti diramato un'allerta meteo gialla per temporali, frane e piene dei fiumi. Nell'avviso viene specificato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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