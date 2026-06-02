Nuova allerta per temporali | non si escludono frane ruscellamenti e innalzamenti dei fiumi

Durante la Festa della Repubblica e anche mercoledì, sono previsti temporali sparsi che potrebbero causare frane, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli dei fiumi. Le condizioni di maltempo sono state segnalate come instabili e potenzialmente pericolose, con un rischio elevato di eventi improvvisi. Le autorità hanno emesso un’allerta meteo e invitano alla prudenza, specialmente nelle zone colpite da precipitazioni intense. Nessun danno segnalato finora, ma si raccomanda attenzione alle condizioni del territorio.

Temporali sparsi nel giorno della Festa della Repubblica, ma anche per la giornata di mercoledì sono previste condizioni di meteo instabile. La Protezione civile dell'Emilia Romagna ha infatti diramato un'allerta meteo gialla per temporali, frane e piene dei fiumi. Nell'avviso viene specificato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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