Non è che non ami il sesso ma dopo aver girato una scena di ‘Euphoria’ ero disagio Pensavo che se avessi detto allora non avrei ottenuto la parte | parla Alex Demie

Da ilfattoquotidiano.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alex Demie ha dichiarato di aver provato disagio dopo aver girato una scena in “Euphoria”, confessando di aver temuto di perdere la parte se avesse parlato. La serie, creata da Sam Levinson, si è conclusa con la terza stagione trasmessa su HBO. Demie ha specificato di non amare il sesso, ma di aver vissuto momenti di imbarazzo durante le riprese. La conclusione della serie ha segnato la fine del suo percorso nel cast.

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Cala il sipario su “Euphoria”: la celebre serie creata da Sam Levinson per HBO ha concluso il suo percorso con l’ultima puntata della terza stagione. La notizia, anticipata dallo showrunner nel corso di un podcast con il New York Times, è stata successivamente confermata dalla stessa HBO. Per sette anni, attraverso tre stagioni e 26 episodi, “Euphoria” ha raccontato le vicende di un gruppo di adolescenti americani alle prese con alcune delle sfide più complesse della giovinezza contemporanea: tossicodipendenza, sessualità, identità di genere, relazioni sentimentali, salute mentale, social media e traumi personali. In una intervista a The Hollywood Reporter, l’attrice Alex Damie ha rivelato un retroscena legato alle riprese della serie cult. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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