Durante un'intervista a un podcast, la cantante ha condiviso di aver fatto un voto di castità, promettendo a sé stessa di non avere rapporti sessuali fino a quando non avrebbe vinto un premio Grammy. La cantante ha spiegato che questa decisione faceva parte di un impegno personale e ha parlato del suo percorso verso il riconoscimento musicale. La sua dichiarazione ha attirato l'attenzione dei media e dei fan.

Andando più a fondo nelle ragioni della sua scelta, Lizzo spiega come fosse un voto legato alla sua carriera musicale: «Non ci avevo nemmeno pensato. Da giovane mi ero promessa che non avrei fatto sesso finché non avessi vinto un Grammy». L'artista ha vinto il suo primo Grammy Award nel 2020, all'età di 30 anni, quando ha collezionato i suoi primi tre premi: Best Urban Contemporary Album per Cuz I Love You; Best Traditional R&B Performance per il brano Jerome; Best Pop Solo Performance con la traccia Truth Hurts. Ad oggi, l'artista ha ricevuto in totale 13 nomination e ha vinto il suo quarto Grammy nel 2023 con il Record Of The Year per il disco About Damn Time. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lizzo racconta di aver fatto voto di castità: «Mi ero promessa che non avrei fatto sesso finché non avessi vinto un Grammy»

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