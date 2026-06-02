Nebrodi blitz per uccidere i maiali selvatici nel giorno della festa | il sindaco blocca tutto all' ultimo momento

Notizia in breve

Nel giorno della Festa della Repubblica, un’operazione di abbattimento di maiali selvatici è stata programmata in una zona molto frequentata del Parco dei Nebrodi. Alla vigilia, è arrivata una comunicazione urgente che ha portato il sindaco a chiedere la sospensione immediata dell’intervento. L’operazione, prevista in un’area di elevato passaggio, è stata bloccata all’ultimo momento grazie all’intervento dell’amministrazione comunale.