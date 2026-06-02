Nebrodi blitz per uccidere i maiali selvatici nel giorno della festa | il sindaco blocca tutto all' ultimo momento

Da messinatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel giorno della Festa della Repubblica, un’operazione di abbattimento di maiali selvatici è stata programmata in una zona molto frequentata del Parco dei Nebrodi. Alla vigilia, è arrivata una comunicazione urgente che ha portato il sindaco a chiedere la sospensione immediata dell’intervento. L’operazione, prevista in un’area di elevato passaggio, è stata bloccata all’ultimo momento grazie all’intervento dell’amministrazione comunale.

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Una comunicazione urgente arrivata alla vigilia della Festa della Repubblica, un’operazione di abbattimento programmata in una delle zone più frequentate del Parco dei Nebrodi e l’intervento del sindaco che ha chiesto l’immediata sospensione dell’attività. È quanto accaduto a Longi, dove il primo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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