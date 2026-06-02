Nebrodi blitz per uccidere i maiali selvatici nel giorno della festa | il sindaco blocca tutto all' ultimo momento
Nel giorno della Festa della Repubblica, un’operazione di abbattimento di maiali selvatici è stata programmata in una zona molto frequentata del Parco dei Nebrodi. Alla vigilia, è arrivata una comunicazione urgente che ha portato il sindaco a chiedere la sospensione immediata dell’intervento. L’operazione, prevista in un’area di elevato passaggio, è stata bloccata all’ultimo momento grazie all’intervento dell’amministrazione comunale.
Una comunicazione urgente arrivata alla vigilia della Festa della Repubblica, un’operazione di abbattimento programmata in una delle zone più frequentate del Parco dei Nebrodi e l’intervento del sindaco che ha chiesto l’immediata sospensione dell’attività. È quanto accaduto a Longi, dove il primo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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