Per anni è sembrato impossibile immaginare un cambiamento in uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana. Eppure qualcosa si sta muovendo dietro le quinte di uno degli show di punta del sabato sera Rai. Le indiscrezioni che circolavano da settimane stanno diventando sempre più insistenti e potrebbero presto trasformarsi in una vera rivoluzione. Al centro delle voci c’è una decisione che avrebbe conseguenze importanti sugli equilibri di un format che, da oltre un decennio, ha costruito gran parte della sua identità anche grazie ai protagonisti seduti dietro il tavolo dei giudici. Un assetto rimasto praticamente immutato nel tempo e che ora potrebbe essere destinato a cambiare radicalmente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Ne restano solo due”. Rivoluzione Ballando con le stelle, i giudici verso la conferma

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