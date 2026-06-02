Nameless | un grande successo per Lecco un impegno verso i giovani lecchesi

Da leccotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I tre giorni del Nameless 2026 al Bione si sono conclusi con successo. Durante l’evento, un gruppo di giovani ha inviato un comunicato agli organi di informazione, evidenziando il sostegno dell’amministrazione comunale alla manifestazione. La partecipazione e l’organizzazione hanno coinvolto numerosi giovani lecchesi, rafforzando l’impegno del Comune nel promuovere iniziative dedicate a questa fascia di età.

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Mentre vanno in archivio con successo i tre giorni del Nameless 2026 al Bione, “I giovani a sostegno di Mauro Gattinoni” intervengono con un comunicato inviato agli organi di informazione per sottolineare l'impegno dell'Amministrazione comunale nel sostenere la manifestazione e nel dare alla. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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