Elon Musk ha dichiarato che SpaceX potrebbe fondersi con Tesla dopo l’approvazione di un emendamento S-1. La notizia ha portato a un aumento del valore delle azioni Tesla. Secondo quanto riferito, il meccanismo finanziario che potrebbe consentire l’acquisizione sarebbe un’operazione di fusione o acquisizione attraverso strumenti di mercato. La proposta rimane in fase di discussione e non ci sono ancora dettagli definitivi sui passaggi concreti.

? Domande chiave Come cambierà il valore delle azioni Tesla dopo la fusione?. Quale meccanismo finanziario permetterà a SpaceX di acquisire Tesla?. Chi manterrà il controllo decisionale assoluto nel nuovo colosso?. Perché il progetto Terafab è fondamentale per questa unificazione?.? In Breve SpaceX ha già investito 697 milioni di dollari in sistemi Tesla Megapack.. Tesla ha deliberato 2 miliardi di dollari per la sussidiaria xAI.. Musk detiene l'85,1% dei diritti di voto tramite azioni speciali in SpaceX.. Progetto Terafab in Texas prevede due fabbriche di chip avanzati..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musk: SpaceX potrebbe fondersi con Tesla dopo l’emendamento S-1

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Elon Musks SpaceX Said to Consider Merger With Tesla or xAI

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