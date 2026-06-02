Un comunicato congiunto di Panathlon Club e CONI Arezzo segnala che il Museo Archeologico è stato utilizzato come bagno pubblico dai runner, con riferimenti a episodi di urinazione sul patrimonio culturale. La questione suscita interrogativi sulla distinzione tra pratiche sportive e comportamenti inappropriati, sollevando dubbi sulla gestione e il rispetto degli spazi pubblici e culturali. La situazione è stata documentata e resa nota attraverso il comunicato, senza ulteriori dettagli sui responsabili.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa congiunto: Panathlon Club Arezzo e CONI AREZZO – Dove finisca lo sport e dove inizi l’urologia applicata al patrimonio culturale è una domanda che da domenica mattina tormenta gli addetti ai lavori. Durante la tradizionale Scalata al Castello, infatti, alcuni podisti avrebbero deciso di celebrare la fatica agonistica trasformando le vetrate del Museo Archeologico in una sorta di pisciatoio panoramico con vista Mecenate. L’episodio ha suscitato la reazione indignata di Panathlon Club Arezzo e CONI Arezzo, che hanno ricordato come tra i valori dello sport figurino il rispetto, il fair play e, da qualche anno, anche la capacità di distinguere un museo da un bagno chimico. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Museo Archeologico promosso a bagno pubblico dai runner Fair play? No, pipì play

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