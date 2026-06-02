mura storiche di pergola i lavori in fase avanzata

I lavori per il restauro delle mura storiche di Pergola sono quasi completati. La fase avanzata dei lavori riguarda il consolidamento delle strutture e il recupero del percorso pedonale alla base dell’antica cinta. Sono stati effettuati interventi su parti danneggiate delle mura, e il percorso pedonale è stato ripristinato per permettere l’accesso e la fruizione pubblica. La conclusione delle operazioni è prevista a breve.

Sono in fase estremamente avanzata i lavori per il restauro delle mura storiche di Pergola e per il recupero del percorso pedonale alla base dell’antica cinta. A porlo in evidenza, comprensibilmente soddisfatti, sono il sindaco Diego Sabatucci e l’assessore Luca Castratori: "Gli interventi alle mura sono pressoché terminati e stiamo proseguendo spediti per quanto riguarda il camminamento panoramico a ridosso delle stesse, che consentirà di dar vita a un suggestivo percorso panoramico. Pergola continua a investire sulla sua bellezza, sulla sua storia e nello sviluppo turistico". "Si tratta di due opere – riprendono gli amministratori - il cui... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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