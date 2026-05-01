Porta Ovest nuova viabilità in fase avanzata | completati illuminazione e verde

I lavori per la viabilità di Porta Ovest sono in corso e avanzano rapidamente, con l’installazione dell’illuminazione e delle aree verdi ormai completate. Si tratta di uno dei progetti infrastrutturali più attesi nella zona, con interventi che proseguono senza sosta. La nuova viabilità mira a migliorare il raccordo tra le diverse aree della città, facilitando il traffico e l’accesso alle zone limitrofe.

Proseguono a ritmo serrato i lavori per la viabilità a servizio di Porta Ovest, uno dei nodi infrastrutturali più attesi del territorio. È stata ultimata - come mostrano le foto di Antonio Capuano che pubblichiamo in esclusiva - la posa dei pali della pubblica illuminazione, segnando un ulteriore.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Via di Padule: completati i nuovi marciapiedi, quasi pronte ciclabile e nuova illuminazioneIl progetto di riqualificazione Pinqua, nel complesso, ha un valore di oltre 2 milioni di euro. Parco con giochi per bambini, illuminazione e panchine: inaugurata la nuova area verdeUn nuovo spazio verde a disposizione dei cittadini: è stato aperto venerdì mattina il parchetto di via Macello, a Coronella. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lavori sulla Braccianese: strade più sicure e meno traffico nel quadrante nord-ovest di Roma; Tram, cambia la viabilità: dal 1 maggio torna il doppio senso su via Emilia Ponente; Salerno, molo Manfredi da record: Primi nel Mezzogiorno. Porta Ovest Salerno, abbattuto ultimo diaframma galleriaIl cantiere di Porta Ovest - due gallerie che collegheranno il porto commerciale di Salerno con gli svincoli autostradali, alleggerendo il traffico cittadino - è entrato nella fase conclusiva. Oggi, ... ansa.it Nuova viabilità. Sette milioni di euro per i collegamentiCi sono le coperture economiche per realizzare il primo dei tre lotti del collegamento tra via Amadori e Prato Ovest: i lavori partiranno nel 2027. Lo assicura il sindaco Gabriele Romiti, facendo il ... lanazione.it Gallozzi (Sct): «Ora servono aree attrezzate e sarà prioritaria l’apertura di Porta Ovest» - facebook.com facebook