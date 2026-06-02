Modric lascia il Milan per un’altra big | spunta il clamoroso indizio

Il centrocampista croato ha lasciato il Milan per trasferirsi in una squadra di prima fascia. La conferma arriva da fonti ufficiali e si riferisce a un annuncio di trasferimento recente. Non sono stati resi noti dettagli economici, né le modalità del trasferimento. La società rossonera ha comunicato la partenza senza ulteriori commenti. La nuova squadra ha già presentato il giocatore, che si è unito al gruppo in vista delle prossime partite.

Svolta incredibile nel futuro del centrocampista del club rossonero e della Nazionale croata: ecco la situazione. “Una stagione con momenti belli e momenti difficili, ma alla fine dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere che non è finita come avremmo voluto! Vorrei ringraziare di cuore tutti I tifosi del Milan per l’affetto, il rispetto e il grande supporto che mi hanno dimostrato durante tutto l’anno! Forza Milan”. Luka Modric ha voluto salutare i tifosi del Milan attraverso questo toccante messaggio che sa tanto di addio definitivo. Modric (Ansa Foto) – calciomercato.it Ma dove andrà il 40enne croato? Lo stesso Modric subito dopo... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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El NUEVO CÁNTICO a LUKA MODRIC de la afición del AC MILAN: ENAMORADOS DE LA LEYENDA

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