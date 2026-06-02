mitchell robertson e stuart campbell protagonisti della serie half man parlano delle loro sorprendenti avventure in tribunale

Notizia in breve

Mitchell Robertson e Stuart Campbell, protagonisti della serie Half Man, hanno raccontato le loro esperienze in tribunale. Durante un'intervista, hanno descritto le procedure legali a cui sono stati sottoposti nel corso di un decennio, condividendo dettagli sui processi e le udienze a cui hanno partecipato. Entrambi hanno parlato di situazioni impreviste e di come hanno affrontato le tappe giudiziarie nel corso degli anni.