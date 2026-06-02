Mitchell Robertson e Stuart Campbell protagonisti della serie Half Man parlano delle loro sorprendenti avventure in tribunale

Da gqitalia.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mitchell Robertson e Stuart Campbell, protagonisti della serie Half Man, hanno raccontato le loro esperienze in tribunale. Durante un'intervista, hanno descritto le procedure legali a cui sono stati sottoposti nel corso di un decennio, condividendo dettagli sui processi e le udienze a cui hanno partecipato. Entrambi hanno parlato di situazioni impreviste e di come hanno affrontato le tappe giudiziarie nel corso degli anni.

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Nella sua narrazione di respiro decennale, la serie Half Man — ossia l'ultimo parto della mente di Richard Gadd, creatore di Baby Reindeer — racconta la storia di due scozzesi con più di una zona d'ombra che stringono una forte amicizia, ai limiti della codipendenza, a rischio di distruggersi senza rimedio. Eppure, forse proprio per questo, nessuno dei due riesce a sfuggire all'ombra dell'altro. Come in ogni dipendenza, infatti, i due, che si amano e si odiano, si trovano immersi, quasi loro malgrado, in un rapporto fraterno, oscuro e inebriante, più potente proprio quando sembra condannato a finire. Si chiamano rispettivamente Ruben e Niall e - almeno per la prima parte della serie - li interpretano due giovani attori scozzesi di belle speranze. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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