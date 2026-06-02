mitchell robertson and stuart campbell protagoni della serie half man parlano delle loro sorprendenti avventure in tribunale

Notizia in breve

Mitchell Robertson e Stuart Campbell, protagonisti della serie Half Man, hanno raccontato le loro esperienze in tribunale. Hanno descritto dettagliatamente le procedure legali a cui sono stati sottoposti nel corso di dieci anni, parlando di udienze, testimonianze e incontri con gli avvocati. Entrambi hanno condiviso le emozioni e le difficoltà vissute durante i procedimenti giudiziari, offrendo una narrazione diretta e senza filtri.