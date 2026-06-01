Half Man |  il finale della serie di Richard Gadd divide ma era l' unico possibile

La serie di HBO Max si è conclusa con un finale che ha diviso i fan. Alcuni hanno apprezzato la conclusione, altri l'hanno trovata troppo frettolosa e poco credibile. La decisione di chiudere la storia in questo modo ha suscitato reazioni contrastanti tra gli spettatori. La produzione non ha rilasciato commenti ufficiali sulla scelta narrativa. La serie, creata da Richard Gadd, si è conclusa dopo una stagione.

Da una parte c'è Ruben, che ha bisogno di Niell per sentirsi realizzato e rimarcare il fatto di essere un maschio alfa fatto e finito. Dall'altra c'è Niell, che si è sempre dipinto come una vittima guardando però Ruben come un elemento imprescindibile della sua vita. In questo è come se Ruben fosse per Niell quello che era Lila per Lenù nell'Amica geniale: un punto di riferimento ma, allo stesso tempo, anche un nemico da abbattere, come se ogni mossa, ogni scelta e ogni azione della vita fosse decisa in base alla reazione dell'altra. Va da sé che Gadd, già dietro il successo di Baby Reindeer su Netflix, abbia pian... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Half Man Ending Left Fans Completely Shaken Richard Gadd Reveals More

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non sono sicuro di essere emotivamente pronto per il finale della serie Hacks e il finale della stagione di Half Man uno dopo l'altro reddit

l’ultima scena in prigione in half man durata tipo dodici minuti mi sta venendo una sincope con questo finale folle x.com

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