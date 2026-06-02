Mirabello Sannitico | festa e tradizioni per i 40 anni di Teresa

Notizia in breve

A Mirabello Sannitico, si è tenuta una festa per i 40 anni di una donna, coinvolgendo amici e parenti. La celebrazione ha incluso momenti di tradizione locale e attività private. La festa ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, con pranzi, musica e scambi di auguri. Sono stati organizzati eventi per onorare il traguardo personale, mantenendo vivi gli aspetti culturali della comunità. La cerimonia si è svolta in un ambiente domestico e conviviale.