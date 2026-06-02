Mina the Hollower | Trucchi e strategie per combattere meglio subire meno danni e sopravvivere agli scontri più difficili

Mina the Hollower è un action adventure in stile rétro sviluppato da Yacht Club Games, gli autori di Shovel Knight, costruito su combattimenti rapidi, esplorazione dall’alto, boss impegnativi, segreti e una meccanica centrale molto importante: scavare sottoterra per evitare pericoli, superare ostacoli e gestire meglio gli scontri. Il gioco mette il giocatore nei panni di Mina, una Hollower chiamata a salvare un’isola maledetta, usando frusta, armi secondarie e gingilli capaci di modificare il modo di affrontare l’avventura. Il combattimento può sembrare semplice nelle prime battute, ma diventa rapidamente più severo. I nemici colpiscono duro, molti ambienti sono pieni di trappole e i boss puniscono chi si muove senza pensare. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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Mina the Hollower è pronta: l’avventura 8-bit arriva nel 2026Yacht Club Games ha annunciato che Mina the Hollower entrerà in fase di sviluppo finale e sarà disponibile nel 2026.

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