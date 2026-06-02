Milazzo Sud chiama Nord riparte dal voto | De Luca e Castelli lanciano la fase due

A Milazzo si sono svolte le elezioni e il risultato ha portato alla ripresa del progetto “Sud chiama Nord”. Dopo la fine della campagna elettorale, i protagonisti del movimento hanno annunciato l’avvio della fase due, puntando a consolidare il loro percorso politico. La discussione si concentra ora sui prossimi passi e sulle strategie da adottare per rafforzare il loro ruolo nella città.

La campagna elettorale è finita, ma per Sud chiama Nord il percorso politico a Milazzo è appena cominciato. Attorno a questo messaggio si è sviluppato l'incontro pubblico che si è svolto ieri in città, il primo momento di confronto organizzato dal movimento dopo le recenti elezioni amministrative. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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