Il Milan sta considerando Matthias Jaissle come possibile allenatore per la stagione 2026-2027, in alternativa a Ralf Rangnick. Jaissle, attualmente in carica in Arabia, ha vinto diverse competizioni con il suo club. Tuttavia, ci sarebbe un ostacolo economico di circa 11 milioni di euro legato al suo contratto. La società rossonera sta valutando questa opzione, tenendo anche in considerazione la possibilità di nominare Rangnick come direttore tecnico.

Il casting per la panchina del Milan non si ferma all'incontro odierno con Oliver Glasner. Sotto la regia strategica di Ralf Rangnick – sempre più vicino a rilevare la direzione tecnica del club – la dirigenza rossonera sta delineando una vera e propria rivoluzione generazionale. Nella lista consegnata a Gerry Cardinale, Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic, brilla con forza il nome di Matthias Jaissle, l'astro nascente della scuola degli allenatori tedeschi. Classe 1988, Jaissle incarna perfettamente l'identikit del tecnico moderno. Giovanissimo, cultore del calcio ad altissima intensità e già abituato alla pressione dei grandi palcoscenici. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan anche su Jaissle, il “nuovo Nagelsmann”: vince tutto in Arabia ma c’è un ostacolo da 11 milioni

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