Un trattamento di microneedling è stato sospeso in alcune cliniche dopo che sono state riscontrate complicazioni tra i pazienti. La procedura, che utilizza piccoli aghi per stimolare la produzione di collagene, viene praticata su viso, labbra e capelli. Mentre alcuni utenti riferiscono miglioramenti nella texture e nella crescita dei capelli, altri hanno segnalato irritazioni e infezioni. Non ci sono ancora dati ufficiali sulle cause delle reazioni avverse.

Microneedling viso, labbra e capelli: che cos’è davvero, quali risultati aspettarsi e quali sono le controindicazioni? Negli ultimi anni questo trattamento è diventato uno dei più richiesti in dermatologia estetica grazie alla sua capacità di stimolare collagene, elastina e rigenerazione cutanea con tempi di recupero ridotti. Ma accanto ai celebri “prima e dopo” esistono anche dubbi, opinioni negative e differenze importanti tra trattamenti professionali e dispositivi domiciliari. Il fascino del microneedling sta tutto in una contraddizione molto contemporanea: creare micro-lesioni controllate per aiutare la pelle a rigenerarsi meglio. Una sorta di reset cutaneo che sfrutta i naturali meccanismi di guarigione dell’organismo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Microneedling: benefici, pro e controindicazioni

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