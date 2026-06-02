Mi è stato portato via un sogno | il commovente messaggio di Gilmour dopo l' infortunio

Billy Gilmour, centrocampista scozzese del Napoli, si è infortunato al ginocchio e non potrà partecipare al Mondiale. La notizia è stata comunicata tramite un messaggio sui social, in cui il giocatore ha scritto di aver perso un sogno. L'infortunio ha impedito a Gilmour di prendere parte alla competizione internazionale, che avrebbe rappresentato uno degli eventi più significativi della sua carriera.

Billy Gilmour salterà il Mondiale. Il centrocampista scozzese del Napoli, fermato da un infortunio al ginocchio, ha affidato ai social la sua amarezza per un appuntamento che avrebbe rappresentato uno dei momenti più importanti della sua carriera.Il giocatore, spiega, era vicino a realizzare il. 🔗 Leggi su Today.it

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Billy Gilmour devastato dopo l'infortunio che lo costringerà a saltare i Mondiali Infortunatosi al ginocchio nell'amichevole tra Scozia e Curaçao, il centrocampista del Napoli ha scritto sui social il suo stato d'animo, ringraziando tutti per il sostegno ricevuto in u x.com

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