Alle 19:15 di venerdì, il cielo di Roma è parzialmente nuvoloso con alcune schiarite. La temperatura si aggira intorno ai 22 gradi, con venti deboli da nord-est. La giornata si è conclusa senza pioggia, ma con condizioni di nuvolosità variabile. La previsione indica che il cielo rimarrà in parte coperto nelle prossime ore, con possibili schiarite.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord nubi sparse e schiarite al mattino Le regioni settentrionali con pioggia e parte su Alpi Orientali Friuli Venezia Giulia più asciutto altrove nel pomeriggio instabilità momento con possibili temporali sul Triveneto Romagna più sole altrove migliora Comunque dalla serata al centro nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni con tempo instabile soprattutto sui settori interni nelle zone adriatiche nel pomeriggio ancora acquazzoni temporali sparsi più sole sulle coste tirreniche mi dà la serata con ampie schiarite condizioni di tempo asciutto al sud Al mattino ma con. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Meteo Roma del 02-06-2026 ore 19:15

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